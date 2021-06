Leiden herdenkt meisje (7) dat omkwam bij verkeersongeluk met bus

Een vrouw uit Leiden is speciaal naar de plek van het ongeluk gekomen om een bloemetje neer te leggen. "Dit mag niet gebeuren, zo'n jong kind. Ik heb zelf ook drie kleinkinderen. Het is onvoorstelbaar. Het raakt de hele stad. Het is heel triest."

Bij de plek van het ongeluk hebben agenten, marktkooplui, buschauffeurs en voorbijgangers het meisje herdacht met bloemen en knuffels. Veel Leidenaren hebben het ongeluk zien gebeuren, het was zaterdag druk in de stad. Wie behoefte heeft aan hulp, kan contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland.

De ouders en het meisje komen niet uit Nederland. Ze wonen in Leiden omdat de moeder werkt bij de universiteit. "Het is onbegrijpelijk, als je je voorstelt dat je ergens naartoe gaat om te werken en dat dit je nu overkomt", zegt Lenferink.

Gisteren ging burgemeester Henri Lenferink al in gesprek met de ouders. "Dat was het moeilijkste gesprek dat ik ooit in mijn leven heb moeten voeren", zei de burgemeester vanochtend bij West Wordt Wakker op Radio West. "De ouders hebben het voor hun ogen zien gebeuren. Ze hebben intens verdriet en zitten met duizenden vragen."

Even verderop staat een vader met zijn twee kinderen. "Dit doet pijn. Dit doet gewoon echt pijn", zegt hij. "Dit is heel moeilijk te bevatten." De man heeft ook met zijn kinderen een bosje bloemen neergelegd. "Heel Leiden is ermee gemoeid. De stad is in rouw."

Dat beaamt ook Soufian Elmarsse, voorzitter van de Leidse Markt. "Het was een zwarte dag. Het is vreselijk wat hier is gebeurd. Veel collega's hebben het meegemaakt en zijn in shock. We hebben het er allemaal zwaar mee."

'Te druk'

De marktlieden hebben wel kritiek op de gemeente Leiden. Vanwege de coronamaatregelen is de markt in Leiden verplaatst, waardoor de bussen in het centrum ook een andere route rijden. Hierdoor zou het te druk en onoverzichtelijk zijn.

Voorzitter Elmarsse zegt de gemeente al diverse keren te hebben gewaarschuwd. "Dit kan zo gewoon niet. We sturen al weken foto's naar de gemeente om te laten zien hoe het er aan toegaat op de Steenstraat, maar een reactie blijft tot nu toe uit. We moeten echt zo snel mogelijk terug naar de Nieuwe Rijn."

De burgemeester spreekt van een "noodlottig ongeval". "Laten we voorlopig vooral stil zijn en meeleven met het verdriet van de diep ongelukkige ouders, familieleden en vrienden." Toch heeft Lenferink wel begrip voor de kritiek. "Het is heel begrijpelijk dat omstanders emotioneel ook zeer getroffen zijn door de gebeurtenissen en dat er allerlei vragen rijzen over hoe het heeft kunnen gebeuren. Daarvoor moeten we echter het onderzoek van de politie afwachten en niet alvast gaan speculeren over de toedracht."