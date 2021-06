Krejcíková laat Stephens kansloos op Roland Garros en treft nu 17-jarige Gauff

Barbora Krejcíková heeft ten koste van Sloane Stephens de laatste acht bereikt op Roland Garros. De Tsjechische nummer 33 van de wereld wees de Amerikaanse, drie jaar geleden nog derde op de mondiale ladder maar nu terug te vinden op plaats 59, met duidelijke cijfers terug: 6-2, 6-0.

De 25-jarige Krejcíková maakt vooral furore in het dubbelspel, met onder andere titels op Roland Garros en Wimbledon in 2018 met landgenote Katerina Siniaková, maar is dit jaar ook succesvol in het enkelspel. Zo haalde ze in Dubai de finale en won ze eind mei het graveltoernooi in Straatsburg.

Haar opponente Stephens gedijt beter op hardcourt, al haalde de winnares van de US Open in 2017 drie jaar geleden wel de eindstrijd in Parijs waarin Simona Halep te sterk bleek. Nu kwam ze er amper aan te pas tegen Krejcíková, die uitstekend retourneerde, beter spreidde en vrijwel alle lange rally's won.

Ook 17-jarige Gauff door

In de kwartfinales treft Krejcíková de 17-jarige Amerikaanse Cori Gauff die zich ontdeed van de negen jaar oudere Ons Jabeur. Gauff, de nummer 25 van de wereld won overtuigend van de één plaats lager bivakkerende Tunesische: 6-3, 6-1.