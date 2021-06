Frankrijk legt Google boete van 220 miljoen euro op

Google heeft een boete van 220 miljoen euro gekregen van de Franse mededingingsautoriteit. De zoekmachine krijgt de boete vanwege misbruik van zijn dominante positie op de online-advertentiemarkt.

Volgens de toezichthouder heeft Google eigen diensten voorgetrokken ten nadele van concurrenten. Onder meer mediabedrijven News Corp, de Belgische Groupe Rossel en de Franse krant Le Figaro dienden een klacht in bij de kartelwaakhond Autorité de la concurrence.

Die toezichthouder zegt dat de techreus heeft ingestemd met de boete en stappen gaat zetten voor verbetering. De boete is belangrijk, zegt de toezichthouder, omdat het de eerste is waarbij werd gekeken naar het gebruik van complexe algoritmes bij online-advertenties.

In 2019 kreeg Google al eens een boete van 150 miljoen euro in Frankrijk. Dat ging toen om het overtreden van de concurrentieregels bij online-reclame. En in mei legde Italië een boete van 100 miljoen euro op vanwege machtsmisbruik. Ook in Duitsland loopt een onderzoek naar machtsmisbruik van de internetgigant.