Jarige Hamer informeert door, vandaag met Rutte, Kaag en Hoekstra

De jarige Mariette Hamer gaat vandaag door met de informatie; VVD-leider Rutte, D66-leider Kaag en CDA-leider Hoekstra komen vanmiddag samen langs. Aanvankelijk wilde Hamer voor haar verjaardag klaar zijn met haar opdracht, maar eind vorige week werd al duidelijk dat ze dat niet ging halen.

De moeilijkheid zit 'm vooral in het wie-met-wie, want op de inhoud zijn al flink meters gemaakt, aldus de informateur. Het inhoudelijke deel van de opdracht gaat onder meer over een herstel- en transitieplan voor de periode na corona.

Puzzel

Voor het niet inhoudelijke deel sprak Hamer in verschillende samenstellingen met VVD, D66, CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. Daaruit bleek dat de puzzel nog complex is. Afgelopen vrijdag zeiden Rutte en Hoekstra duidelijk dat ze niet met PvdA en GroenLinks in zee willen, omdat die inhoudelijk te ver van CDA en VVD af staan.

De twee zien bijvoorbeeld meer in een samenwerken met de ChristenUnie, maar die partij staat zelf niet te springen om in een kabinet te gaan. En D66 heeft ook niet veel zin om weer met de ChristenUnie te regeren.

Progressief

D66-leider Kaag zegt al maanden dat er een zo progressief mogelijk kabinet moet komen. Dat kan bijvoorbeeld met GroenLinks en de PvdA, maar die liggen als vooral duo (en tot nu toe houden ze elkaar vast) dus niet goed bij CDA en VVD.

Ingewikkelde materie, maar de informateur zei vorige week nog wel dat ze optimistisch is. Hamer noemde toen overigens geen nieuwe datum voor de afronding van haar opdracht.