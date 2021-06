Almere City presenteert Verbeek als nieuwe hoofdtrainer

"Ik ben en blijf trainer", zei Gertjan Verbeek eind vorig jaar. Een terugkeer in de voetballerij was de ambitie, een doel dat ruim zeven maanden later bereikt werd. Verbeek is de nieuwe hoofdtrainer van Almere City FC.

Voor Verbeek, die voor twee jaar heeft getekend, is Almere City FC zijn eerste Nederlandse club sinds FC Twente, waar hij begin 2018 werd ontslagen na slechts één overwinning in achttien competitiewedstrijden.

Zijn laatste werkgever was het Australische Adelaide United, waar hij in april vorig jaar zijn contract liet ontbinden, nadat hij vanwege het losbarsten van de coronacrisis geen salaris meer kreeg.

Promotie

Eerder stond Verbeek aan het roer bij Heracles Almelo, AZ, sc Heerenveen, Feyenoord en de Duitse clubs 1. FC Nürnberg en VfL Bochum.

Almere City FC maakte het afgelopen seizoen af met interim-trainer Jeroen Rijsdijk in de dug-out, nadat Ole Tobiasen de wacht was aangezegd. De ambitieuze club hoopt op promotie naar de eredivisie.