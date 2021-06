Oekraïne tart Rusland met EK-shirt, outfit Noord-Macedonië onder vuur bij fans

Het referendum was zeer omstreden. Oekraïeners en Krim-Tataren stemden niet en er was geen onafhankelijke controle. Na de annexatie brak in het oosten van Oekraïne een oorlog uit.

Eerste EK-duel

Nederland treft Oekraïne komende zondag in de Johan Cruijff Arena. De aftrap van het voor beide landen eerste duel in groep C is om 21.00 uur. de wedstrijd is live te volgen op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app en via ene blog op NOS.nl en in de app.