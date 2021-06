Terugblik: de zwarte bladzijde van Oranje tegen Tsjechoslowakije in 1976

EK 1976: Johan Neeskens tijdens Tsjechoslowakije-Nederland - ANP

Aanstaande vrijdag spelen Italië en Turkije de openingswedstrijd van het EK 2021. Het Nederlands elftal is voor het eerst sinds 2012 ook weer van de partij. In de periode daarvoor speelde Oranje een aantal gedenkwaardige EK-wedstrijden. We blikken daarop terug. Vandaag: de zwarte bladzijde in het toenmalige Joegoslavië. De eerste wedstrijd op het eindtoernooi van een EK speelde het Nederlands elftal in 1976 tegen Tsjechoslowakije. Aan het toernooi in Joegoslavië deden vier landen mee. Oranje, onder leiding van bondscoach George Knobel, stroomde op basis van de kwalificatie dus direct door naar de halve finales. Enige EK-duel Cruijff ooit De verwachtingen waren hooggespannen. Twee jaar daarvoor had Nederland immers de finale van het WK gehaald en met sterspelers als Johan Cruijff, Johan Neeskens en Willem van Hanegem was Oranje de torenhoge favoriet voor het halen van de finale tegen West-Duitsland. De enige EK-wedstrijd die Johan Cruijff ooit speelde, verliep echter anders dan verwacht. Bekijk hieronder de beelden van de gedenkwaardige wedstrijd van Oranje tegen Tsjechoslowakije in 1976.

EK 1976: Nederland-Tsjechoslowakije - NOS

Nederland werd uiteindelijk derde doordat Joegoslavië in de troostfinale in de verlenging werd verslagen. Na negentig minuten stond het 2-2 door Nederlandse goals van Ruud Geels en Willy van de Kerkhof. In 112de minuut maakte Geels zijn tweede en de derde van Nederland. Tsjechoslowakije won in de finale van West-Duitsland. Na 120 minuten voetbal stond het 2-2. De Tsjechen wonnen de strafschoppenserie dankzij de legendarische penalty van Antonín Panenka.