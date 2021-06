Voetballers ingeschakeld om mannelijke stamceldonoren te werven

Stichting Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren, is een campagne gestart om mannen te werven om stamceldonor te worden. Daarbij wordt de hulp van Oranjespelers Cody Gakpo en Luuk de Jong ingeschakeld.

De twee voetballers schrijven zichzelf in als stamceldonor. Daarnaast gaan zij via hun socialemediakanalen op zoek naar meer donoren. Matchis hoopt 20.000 nieuwe inschrijvingen voor donoren te genereren.

Cellen van mannen slaan beter aan

Stamcellen zijn onder meer nodig om patiënten met acute leukemie te behandelen. De stamcellen van mannen slaan vaak beter aan bij patiënten, maar mannen melden zich minder vaak aan voor donaties. "We zien over de hele wereld dat mannen zich minder vaak aanmelden dan vrouwen", zegt donorarts van stichting Matchis Mirjam Fechter in het NOS Radio 1 Journaal. "Waarom dat is, weten we niet."

Op dit moment staan er zo'n 350.000 mensen geregistreerd om stamcellen te doneren als dat nodig is. Jaarlijks doneren 220 mensen hun stamcellen. Ongeveer 30 procent van de mensen die zich aanmelden is man. Van de mensen die daadwerkelijk doneren is 60 procent man.

Er zijn in Nederland ongeveer 400 stamceltransplantaties per jaar nodig. Tussen die 360.000 mensen zit dus niet altijd de juiste match met een patiënt. Daarom worden stamcellen nu uit het buitenland gehaald. "Maar het liefste willen we dat vanuit Nederland doen", zegt Fechter.

NOS op 3 maakte deze uitlegvideo over stamcellen: