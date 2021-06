Visdeurbel bij Utrechtse sluis komt volgend seizoen weer terug

Volgens Van Heukelum is het met de visdeurbel gelukt om mensen bij de natuur te betrekken. "We hebben het heel dichtbij kunnen brengen. En je zit zelf aan de knoppen."

In de eerste twee weken werd de bel ruim 32.000 keer ingedrukt. In totaal belden meer dan 100.000 mensen aan en zijn de live onderwaterbeelden twee miljoen keer bekeken.

Stadsecoloog Mark van Heukelum kwam met het idee voor de bel en is blij met het succes. "Ik merkte dat de bel mensen bleef trekken. Het is heel tof om te zien dat Utrecht de visdeurbel omarmd heeft", zegt hij tegen RTV Utrecht .

Daarmee werd het probleem opgelost dat de sluis in het vroege voorjaar vaak lange tijd gesloten is, omdat er nog weinig boten zijn. Terwijl in het voorjaar juist veel vissen door de Oudegracht richting de Kromme Rijn trekken om daar eitjes te leggen.

Eind maart ging de eerste visdeurbel ter wereld live. Mensen konden online naar live onderwaterbeelden kijken uit de sluis in de Oudegracht. Als ze een vis in beeld zagen, konden ze aanbellen, waarna de sluiswachter een seintje kreeg.

We weten nu dat Utrecht een belangrijk verkeerspunt is voor vissen.

Bovendien is er een completer beeld ontstaan over wat er allemaal rondzwemt in de Utrechtse wateren. Zo zijn onder meer de brasem, winde en paling gesignaleerd. "We weten nu dat Utrecht een belangrijk verkeerspunt is voor vissen: een grote groep maakt gebruik van deze route om naar hun voortplantingsgebied te komen."

Ook zeggen de gespotte vissen wat over de kwaliteit van het water. Zo is de waarneming van snoeken volgens Van Heukelum goed nieuws. "Die zitten in helder en schoner water."