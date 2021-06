Van der Poel wil 'best ritje winnen' in Zwitserland: 'Maar hoofd is bij Spelen'

Mathieu van der Poel onderweg in de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland. - EPA

Met gebogen hoofd kwam hij over de streep in zijn laatste koers. In de sprint van de Ronde van Vlaanderen verslikte Mathieu van der Poel zich in de Deense kampioen Kasper Asgreen. De Deen, een voormalig dressuurruiter, die niet bepaald bekend stond om zijn sterke eindschot. Tot die dag. Een paar slapeloze nachten of op zijn minst een vertrouwensdipje zou bij iedere andere renner normaal zijn. Van der Poel schudde zijn hoofd en pakte de mountainbike. Want daar draait het dit jaar voor hem om: goud bij de Olympische Spelen in Tokio. Op de mountainbike. Na twee wereldbekerwedstrijden en een hoogtestage in La Plagne keerde Van der Poel zondag terug op de weg. In de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland werd hij 25ste. Niet slecht, niet goed. Gewoon oké.

Van der Poel is vooral bezig met Spelen: 'Na Zwitserland kan ik weer het bos in' - NOS

Vorig jaar ging Van der Poel voor het eerst op hoogtestage. Achteraf concludeerde hij dat hij toen te veel van zichzelf gevergd had en in de eerste maanden na de herstart van het seizoen de prijs betaalde. "Ik heb het nu helemaal anders aangepakt. Ik had mijn mountainbike mee en kon een beetje afwisselen tussen weg en mountainbike. De helft heb ik denk ik op de mountainbike gedaan."

"Bergop was ik vaak een van de eerste gelosten dit jaar", vervolgt Van der Poel. "Vorig jaar was dat helemaal anders. Ook ik leer van mijn fouten. Ik moet vooral rustig doen op hoogte." 'Vooral bezig met Spelen' In de Ronde van Zwitserland rijdt Van der Poel zich warm voor zijn debuut in de Tour de France. Letterlijk. Hijgend en puffend vertelt Van der Poel na de tijdrit over zijn ambities. Wat is het doel deze week? "Proberen het goede gevoel te pakken te krijgen en hopelijk een ritje te winnen." Ook in de Ronde van Frankrijk, waar Van der Poel over drie weken debuteert, zal dat het doel zijn. Een ritje winnen. En wie weet kan hij de droom van zijn opa waarmaken. Raymond Poulidor won zeven etappes in de Tour en haalde negen keer het podium. Maar de gele trui droeg hij nooit. Van der Poel is daar niet mee bezig, nog niet althans. "Het enige waarmee ik af en toe bezig ben, dat is met de Spelen. Daar betrap ik me wel op. Niet zozeer met de Tour, nee."

Ook Tom Dumoulin heeft zijn vizier vooral gericht op de Olympische Spelen in Tokio, maar dan vooral op de tijdrit. Na zijn zelfgekozen pauze maakte Dumoulin zijn rentree in de Ronde van Zwitserland. Hij werd 16de in de openingstrijdrit.