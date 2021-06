Sergio Busquets is positief getest op corona. De aanvoerder van Spanje heeft per direct het trainingskamp van zijn ploeg verlaten.

De andere spelers van de Spaanse selectie zijn vooralsnog negatief getest. Het oefenduel van Spanje met Litouwen, dat dinsdag gespeeld zou worden, is afgelast. In plaats daarvan zal het Spaanse onder 21-team in actie komen.

Of Busquets een streep door het EK kan zetten, is nog niet bekend. Op dinsdag 14 juni treft Spanje in Sevilla Zweden in zijn eerste EK-wedstrijd.