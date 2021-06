Blijven thuiswerken, ondanks versoepelingen, kost steeds meer moeite

Thuiswerken - ANP

Het is een van de dringende overheidsadviezen die volgens premier Rutte tot na de zomer blijft staan. 'Werk thuis, tenzij het niet anders kan.' De meeste werknemers met een kantoorbaan, houden zich hier ook aan. Toch is aan cijfers van het RIVM te zien dat het thuiswerken mondjesmaat afneemt. Ook wordt het drukker op de weg. Waar in januari nog 73 procent van de mensen die thuis kan werken dat ook volledig deed, was dat halverwege mei nog 66 procent, blijkt uit RIVM-cijfers. Sinds een aantal weken ziet de ANWB weer files op beruchte punten in de ochtendspits, ook al is het nog altijd 15 tot 20 procent rustiger op de weg dan voor de coronapandemie. "Dat het 's ochtends weer drukker wordt, geeft mij voldoende het idee dat er werkverkeer tussen zit", zegt ANWB-verkeerspecialist Arnoud Broekhuis. "We stappen 's ochtends om zeven uur niet in de auto om een ritje naar de Efteling te maken." Dat er geleidelijk aan meer mensen op weg zijn naar hun werk blijkt ook uit data van onderzoeksbureau DAT.mobility. Vergeleken met ijkpunt 9 maart 2020 gingen eind mei nog wel een kwart minder mensen fysiek naar hun werklocatie. De drie dipjes in de data zijn de voorjaarsvakantie in februari, de meivakantie en de kerstvakantie.

grafiek

"Ik vind het iets tussen een medewerker en een bedrijf zelf", zegt ceo Ineke Kooistra van uitzender Young Capital over het dringende advies. "Ik kan me voorstellen dat als je in een bedrijf werkt waar alles op 23-hoog zit het ingewikkeld is om allemaal naar boven te gaan. Dan is het slimmer om verspreid te werken. Maar wij hebben gemerkt de afgelopen maanden dat het goed is elkaar te ontmoeten en op kantoor het werk te doen." Bij YoungCapital, dat zich als uitzendbedrijf op jongeren richt, werken veel jongeren. Die zijn volgens Kooistra blij met de flexibiliteit. "Jongeren vinden dat belangrijk. Flexibiliteit kan je op verschillende manieren invullen. Het kan te maken hebben met welke uren of dagen je werkt, maar ook met de werkplek. Ook in coronatijd."

YoungCapital