Voetbalpodcast #155: 'We zijn wel iets verder dan tegen Schotland'

De spelers van het Nederlands elftal na het duel tegen Georgië - Reuters

Na de uitzwaaiwedstrijd tegen Georgië is de stemming rondom het Nederlands elftal iets vrolijker dan na het duel met Schotland. Oranje won in Enschede met 3-0 en lijkt een klein stapje te hebben gezet in de aanloop naar het EK. "We zijn wel iets verder dan tegen Schotland", is de eerste analyse van commentator Jeroen Elshoff in de NOS Voetbalpodcast. "Toen waren we bijna allemaal toe aan Prozac, zo depressief kwamen we die wedstrijd uit." Elshoff bespreekt met Jeroen Grueter, Arno Vermeulen en Jeroen Stekelenburg de laatste oefenwedstrijd van het Nederlands elftal en hoe het de komende tijd verder moet in aanloop naar het eerste EK-duel met Oekraïne, op 13 juni.

Wout Weghorst maakte tegen Georgië zijn eerste interlandtreffer en na zijn doelpunt was er vooral ontlading te zien bij de Wolfsburg-spits. Het leverde hem flink wat sympathie op bij de 7.500 aanwezige Oranje-fans. "We hebben een nieuw cultfiguur met Wout Weghorst", zegt Vermeulen. "Het was wel zijn avond", vervolgt Elshoff. "Ik vond het mooi om te zien, de vreugde na de goal. Maar ook de vreugde bij de andere jongens. We weten hoe hard Weghorst hiervoor heeft moeten werken, maar ik zag ook de rest die superblij was voor hem."

Voor bondscoach Frank de Boer waren het niet zijn meest vlekkeloze weken als eindverantwoordelijke. Zo was hij niet helemaal duidelijk over het inlichten van spelers die afvielen voor de EK-selectie en had hij te maken met een zeer teleurgestelde en boze Jasper Cillessen toen hij hem moest vertellen dat hij niet meeging naar het EK. "Er is al zoveel misgegaan, maar alles glijdt van hem af", zegt Stekelenburg daarover. "De Mark Rutte van het Nederlands voetbal, het was lachwekkend", aldus Grueter. Stekelenburg dient hem van repliek. "Ik vind het wel prijzenswaardig hoe hij zijn rug recht en met positivisme er elke keer gaat staan."

Training Oranje live bij de NOS Het Nederlands elftal traint om 12.30 uur in Zeist en deze training is live te volgen op NOS.nl. De beelden zullen voorzien worden van commentaar door Frank Wielaard en voetbaltrainer Alfons Groenendijk.