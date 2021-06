Teambaas Verstappen leefde in Bakoe tussen hoop en vrees: 'Was een achtbaan'

Christian Horner kijkt geconcentreerd tijdens de GP van Azerbeidzjan - Red Bull Content Pool

De emoties vlogen zondag door de pitstraat in de Formule 1 na de Grand Prix van Azerbeidzjan. Gemengde gevoelens bij Red Bull, wanhoop bij Mercedes en een brede glimlach voor Sebastian Vettel. De klapband van Max Verstappen, die op dat moment in een zetel richting zijn dertiende zege aan het rijden was, in de 47ste ronde van de race was een dreun voor Red Bull Racing. Onderzoek Teambaas Christian Horner zegt in samenwerking met bandenleverancier Pirelli onderzoek te doen naar het incident. "De banden van Max zagen er nog behoorlijk goed uit en er was geen indicatie of waarschuwing dat dit zou gebeuren. Alles was onder controle en we namen ook geen risico's." "De banden zijn nog goed intact, dus we zullen met Pirelli een reconstructie maken van wat er is gebeurd", aldus Horner.

Sergio Pérez redde de meubelen voor Red Bull door de overwinning binnen te halen. Toch had het volgens Horner weinig gescheeld of Pérez had de finish niet gehaald. "Ik vreesde dat we nog meer drama zouden krijgen, want Sergio had een hydraulisch probleem. Het was daarom heel erg spannend of hij de race kon afmaken", bekende de teambaas. "Het was een achtbaan, maar door de fout van Hamilton kantelde alles weer. Ik was heel erg opgelucht dat Sergio het einde van de race wist te halen. Ik ben in 1 uur 28 jaar ouder geworden."

Horner doelde op de kapitale fout van Hamilton, die op zijn stuur onbewust aan de instellingen van zijn remmen had gezeten. "Ik zat aan een knop waardoor alleen de remmen aan de voorkant werkten", legde de Brit schuldbewust uit. Pijnlijke ervaring Hamilton verspeelde hierdoor de kans om in het WK-klassement flink uit te lopen op Verstappen. "Het was echt een pijnlijke ervaring, maar ik had ook pech. Hetzelfde gold voor Max. Deze dingen kunnen gebeuren." Hamilton vindt dat Red Bull momenteel in het voordeel is. "Het was vandaag heel lastig om ze bij te houden. Het is duidelijk dat zij momenteel het snelste team zijn."