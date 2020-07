Duidelijke taal in Utrecht: 'Wij willen eredivisietop aanvallen'

Aan de vooravond van een reeks oefenwedstrijden tussen diverse eredivisieclubs klinkt er stevige taal vanuit Utrecht. "Wij willen de topdrie aanvallen. We moeten dat durven uitspreken", zegt trainer John van den Brom.

Zaterdag wordt voorzichtig duidelijk in hoeverre de woorden van Van den Brom ergens op zijn gebaseerd als Utrecht in De Galgenwaard oefent tegen AZ, dat vorig seizoen in de afgebroken eredivisie op doelsaldo net tweede werd achter Ajax.

Tevreden

Van den Brom denkt die ambitie met name waar te kunnen maken als de selectie intact blijft. "We zijn tevreden met onze selectie, maar misschien dat we ons ook nog ergens kunnen versterken op een positie, zodat we echt stappen kunnen maken", gooit hij er nog een schepje bovenop.

Gyrano Kerk is kandidaat om uit de Domstad te vertrekken, maar alleen als er voor hem een interessante club voorbijkomt. "Ik wil natuurlijk een keer de stap maken", laat hij weten.

'Bij Utrecht kom ik meer tot mijn recht'

Django Warmerdam maakte juist wel de door hem gewenste stap van Groningen naar Utrecht. "Ik kom bij Utrecht meer tot mijn recht. Bij Groningen werd er meer verdedigend gespeeld en kwam mijn voetbal er niet helemaal uit."

