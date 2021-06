Lange rijen door storing bij priklocaties • GGD's klaar om jongeren vanaf 12 jaar te vaccineren

De GGD's verwachten dat Nederlandse jongeren vanaf 12 jaar ook geprikt kunnen gaan worden. Dat heeft André Rouvoet, voorzitter van de GGD-GHOR, gezegd in het radioprogramma 1op1.

In Nederland speelt momenteel de discussie of jongeren ook geprikt moeten worden. Maar in Duitsland zijn de vaccinaties vanaf vandaag al voor alle mensen vanaf 12 jaar opgesteld, dus ook voor tieners. "Mijn verwachting is dat die beslissing er in Nederland ook aan zit te komen", aldus Rouvoet.

Als het kabinet inderdaad besluit om die groep ook te prikken kost dat volgens Rouvout geen extra tijd. Nederland zou nog steeds begin september klaar kunnen zijn met vaccineren. "Mijn verwachting is dat als we de 12- tot 18-jarigen op een verstandige manier erbij doen, we ook deze groep in hetzelfde tijdsbestek zouden kunnen prikken."

De voorzitter van koepelorganisatie van GGD's is positief over de daling van het aantal besmettingen, maar het is volgens hem nog te vroeg om medewerkers van het bronnen- en contactonderzoek en de teststraten naar huis te sturen. Wel kijkt de organisatie vooruit naar na het najaar, wanneer het testen als eerste zal worden afgebouwd. Over het behouden van de prikstraten na september is nog geen duidelijkheid. "Komt er nog een derde booster-prik? Of moeten we jaarlijks een prik?", vraagt Rouvoet zich af.