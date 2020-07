De 21-jarige Victor Osimhen verruilt OSC Lille voor Napoli. De Italianen betalen naar verluidt 60 miljoen euro voor de Nigeriaanse international.

Osimhen speelde afgelopen seizoen 27 competitieduels voor Lille en scoorde daarin dertien ook. In de Champions League trof hij twee keer doel. Ook voor zijn land is de Nigeriaan succesvol: in acht interlands was hij goed voor vier treffers.