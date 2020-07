Komend seizoen twee extra clubs in Belgische competitie

Het bleef lang onduidelijk, maar ook in België hebben ze een oplossing gevonden voor de afhandeling van het voetbalseizoen: de Eerste Klasse telt straks 18 in plaats van 16 clubs.

De rechter bepaalde dat Waasland-Beveren niet hoeft te degraderen uit de Jupiler Pro League en vanuit de tweede divisie promoveren twee clubs: Beerschot en OH Leuven. De laatste twee hadden eigenlijk nog een promotieduel op het programma, maar door het coronavirus kon die niet worden afgewerkt.

Waasland-Beveren stond laatste in de Eerste Klasse toen het seizoen na 29 van de 30 duels gestopt werd. In eerste instantie betekende dat degradatie, maar dat vocht de club met succes aan. Het Belgisch Arbitragehof stelde Waasland-Beveren in het gelijk, maar de Pro League negeerde die uitspraak. Donderdag werd de club ook door de rechtbank van Dendermonde in het gelijk gesteld.