Wevers ontkent fysieke mishandeling en toont berouw voor aanpak in het verleden

Wevers ontkent fysieke mishandeling: 'Nooit iemand geslagen of geschopt' - NOS

De turnwereld is al een week in rep en roer door onthullingen over fysieke en mentale mishandelingen. Bondstrainer Vincent Wevers heeft te maken gekregen met ernstige beschuldigingen. Meerdere turnsters verklaarden het slachtoffer te zijn van intimidatie en manipulatie door Wevers. Bij de NOS reageert hij voor het eerst op alle aantijgingen. Wevers ontkent in het verleden zijn pupillen fysiek te hebben mishandeld. "In mijn hele turncarrière heb ik nog nooit een turnster geslagen of geschopt. Ik heb geen fysiek geweld gebruikt, dat is een aantijging die heel hard aankomt. Ik wil er verder niet op ingaan, we laten aan het onderzoek waar de waarheid zit." Turnbond KNGU besloot na de getuigenissen om het trainingsprogramma van de Oranjeselectie bij de vrouwen stil te leggen. Bondstrainers Wevers en Gerben Wiersma mogen zolang het onderzoek naar de misstanden loopt, niet betrokken zijn bij het team. Structureel onveilig klimaat Wevers spreekt van een "lont in het kruitvat" die afgelopen weekeinde in de turnsport werd gestoken toen trainer Gerrit Beltman toegaf zich schuldig gemaakt te hebben aan grensoverschrijdend gedrag. Verschillende oud-turnsters kwamen daarop naar buiten met hun verhaal, onder wie Joy Goedkoop. Zij beschuldigde Wevers afgelopen zondag in Studio Sport van het creëren van een structureel onveilig klimaat in de turnhal. Meerdere oud-turnsters sloten zich, al dan niet anoniem, bij haar aan. "Er was geen ruimte voor gevoel en emotie. Je kreeg niet de kans om kind te zijn", werd hem verweten. "Dat doet enorm veel met mij", zegt Wevers hoorbaar aangeslagen. "Ik ben hier kapot van."

Quote Het was een foute tijd, dat vind ik met de kennis van nu heel erg. Vincent Wevers

Wevers, vader van olympisch kampioene Sanne Wevers, kijkt berouwvol terug op de manier waarop hij zijn pupillen behandelde. "In de beginfase van je ontwikkeling (als turntrainer) ga je kijken waar je je kennis weghaalt. Ik heb me aangesloten bij de cultuur die er toen was. Een van de cultuurbepalers was de trainer waar we het over hadden", doelt hij op Beltman. "Er was weinig ruimte voor inspraak van turnsters. Met de kennis die ik nu heb zou ik dat never nooit meer doen. Ik ben nooit de zaal ingegaan met verkeerde intenties, maar dat wil niet zeggen dat we het toen goed deden. Het was een foute tijd, dat vind ik met de kennis van nu heel erg."

Een van de oud-turnsters die onder Wevers getraind heeft, verklaarde dat ze jaren nodig had om de gevolgen van zijn aanpak een plek te geven. "Ik heb er heel erg voor moeten knokken om mezelf en mijn lichaam weer te waarderen. Het heeft vijftien jaar geduurd voordat ik kon zeggen: ik heb mijn leven terug." Geëmotioneerd luistert Wevers naar de verschillende aantijgingen. "Ik betreur dat turnsters die zich nu melden deze dingen benoemen en daar nog steeds last van hebben. Dat vind ik gewoon heel erg", zegt Wevers. "Dat is nooit mijn intentie geweest, maar het is er wel. Dat besef ik. Zij hebben gelijk, want dat is hoe zij het hebben ervaren." Bereid excuses aan te bieden Wevers is bereid een gesprek aan te gaan met de turnsters die naar buiten kwamen met beschuldigingen aan zijn adres. "Misschien zitten zij er helemaal niet op te wachten, maar uiteraard kan dat. Als het helpt, wil ik met ze om de tafel en als er een excuus van mij nodig is, zal dat zeker komen."

"De cultuur was hard en spartaans", vervolgt Wevers, die ook benadrukt hoe groot de rol van de weegschaal was in de trainingsmethodes. "Dat is bij alle turnsters een punt en dat besef ik ook." "Als je het hebt over spijt, heb ik bijvoorbeeld heel erg spijt van de weegschaal. Er was een cultuur dat je voor en na de training ging wegen. Dat was niet met foute bedoelingen, maar om te monitoren hoe de curve was van gewicht en lengte." "Ik weet achteraf dat die turnsters dat op een totaal andere manier hebben ervaren en dat er turnsters zijn die daar tot op de dag van vandaag nog steeds last van hebben. Heel erg vind ik dat. Daar heb ik ook oprecht heel veel spijt van."

Wevers legt meermaals uit dat hij onderdeel was van een cultuur in de turnsport, maar benadrukt ook dat die cultuur in zijn ogen veranderd is. "Het gewicht is in onze sport een prestatiebepalende factor, dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Maar de manier waarop we ermee omgaan is totaal anders." "Vroeger zat je daar bij wijze van spreken bovenop om controle uit te oefenen als trainer, nu hebben we voedingsspecialisten in dienst. Het ligt niet meer bij de trainer. Ik kan de tijd niet meer terugdraaien, maar als ik ergens spijt van heb, dan is het dat wel."

Quote Door een sportpsycholoog ben ik een ander soort coach geworden. Vincent Wevers

Een grote verandering in zijn omgang met turnsters kwam tot stand na een onderzoek in 2007 dat in opdracht van zijn vereniging TON in Oldenzaal is uitgevoerd. Wevers en zijn trainersstaf wilden weten welk effect hun trainingen hadden op jonge pupillen en liet turnbond KNGU en sportkoepel NOC*NSF een onderzoek doen. "Dat heeft uitgewezen dat we tekortschoten in de manier waarop we training gaven", zegt Wevers. "Er zijn allerlei aanbevelingen uitgekomen, een daarvan is dat we met een sportpsycholoog zijn gaan werken."

