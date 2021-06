Vijf jaar na Rio, bokst Fontijn zich ook naar de Spelen van Tokio

Nouchka Fontijn krijgt een nieuwe kans op eeuwige roem. De 33-jarige Nederlandse won zaterdag haar partij in de kwartfinales van het olympisch kwalificatietoernooi en verzekerde zich daarmee van een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio.

Fontijn, die vijf jaar geleden in Rio zilver won, moest het in de categorie tot 75 kilogram opnemen tegen de Zweedse Love Holgersson.

Fontijn begon overtuigend, maar ze had gaandeweg de eerste ronde toch wat moeite met de iets langere Holgersson. Vier van de vijf juryleden oordeelden echter dat de Schiedamse de betere was in het eerste bedrijf.

Tweede ticket

In het tweede bedrijf, waarin Fontijn eenmaal een flinke rechtse te verwerken kreeg van de Zweedse, wezen álle juryleden Fontijn aan als beste en toen werd eigenlijk al duidelijk dat het een gelopen koers was, mits Fontijn op de been zou blijven. En dat bleef ze.

Naast Fontijn plaatste zaterdag ook Enrico Lacruz zich voor de Spelen.