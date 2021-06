Handballers Aalsmeer delen eerste tik uit in strijd om landstitel

De handballers van Aalsmeer hebben de eerste wedstrijd in de play-offs om de landstitel gewonnen. In Sittard won de landskampioen van de laatste twee seizoenen met 27-23 van Lions.

Lions had dit seizoen als koploper afgesloten en mocht daarom de finale over drie wedstrijden in eigen huis - waar voor het eerst weer toeschouwers naar binnen mochten - beginnen. Het hielp de thuisploeg niet.

Halverwege stonden bezoekers een punt voor (11-12) en na rust liep Aalsmeer verder uit. Lions, die gedurende het seizoen drie keer wonnen van Aalsmeer, slaagde er niet meer in de achterstand ongedaan te maken.

De finalisten verdeelden de laatste vijf landstitels. Aalsmeer jaagt net als vorig jaar weer op een derde titel op rij, nadat het seizoen door de corona-uitbraak voortijdig werd afgebroken. Lions veroverde in 2015, 2016 en 2017 de landstitel.

Het volgende finaleduel is volgende week zaterdag in Aalsmeer. Mocht Lions die winnen, volgt een week later de derde en beslissende wedstrijd in Sittard.