7-jarig meisje overleden bij verkeersongeluk Leiden

In het centrum van Leiden is vanmiddag een 7-jarig meisje om het leven gekomen doordat ze onder een bus terechtkwam. Het meisje fietste met haar ouders op de Steenstraat, bij de Beestenmarkt. Volgens de politie moest ze uitwijken, vermoedelijk omdat de deur van een stilstaande taxi plotseling opensloeg. Het meisje viel en kwam daarbij onder een langsrijdende bus terecht. Ze overleed ter plekke.

De Beestenmarkt is een drukke plek in de oude binnenstad van Leiden, die is ingericht als fietsstraat. Verder is de plek alleen toegankelijk voor voetgangers, stadsbussen en taxi's. Op zaterdag is er een drukbezochte markt, waardoor veel mensen het ongeluk hebben zien gebeuren. Voor hen is Slachtofferhulp beschikbaar.

De precieze toedracht van het dodelijke ongeval wordt nog onderzocht. De Steenstraat was zaterdagmiddag voor lange tijd afgesloten.