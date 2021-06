Fraser-Pryce is op haar 34ste sneller dan ooit op de 100 meter

Shelly-Ann Fraser-Pryce is de op één na snelste vrouw ooit op de 100 meter. De 34-jarige Jamaicaanse zette bij wedstrijden in Kingston 10,63 op de klokken. Alleen Florence Griffith-Joyner was sneller: 10,49. De Amerikaanse liep die tijd in 1988.

Fraser-Pryce passeerde met haar tijd de Amerikaansen Marion Jones en Carmelita Jeter op de ranglijst van snelste dames aller tijden.

Haar tijd was echter de op drie na beste, want Griffith-Joyner noteerde naast haar 10,49 ook eens 10,61 en 10,62. In Tokio gaat Fraser-Pryce op zoek naar haar derde gouden olympische medaille. Ze won de 100 meter in 2008 en 2012. In Rio werd ze vijf jaar geleden derde achter haar landgenote Eliane Thompson en de Amerikaanse Tori Bowie.