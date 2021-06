Kabinet haalde Syriëganger op om strafproces door te laten gaan

"Het is zeer betreurenswaardig dat iemand die zich al zo vroeg heeft gemeld bij de Nederlandse autoriteiten, hier zo lang op moest wachten. Dit had veel eerder gemoeten, maar ik ben toch blij dat het nu is gebeurd", zei Buruma.

Buruma zei in gesprek met de NOS dat ze al drie jaar bezig was om B. in Nederland te krijgen. B., afkomstig uit Gouda, wordt sinds maart 2016 in Nederland vervolgd omdat ze naar het kalifaat reisde en zich aansloot bij terreurorganisatie IS. Ze kan niet bij verstek worden veroordeeld, omdat ze bij de zitting aanwezig wil zijn.

Naast B. en haar kinderen werd er nog een derde kind meegenomen uit Syrië. Dat kind is een slachtoffer van internationale kinderontvoering waar de Kamer eerder vertrouwelijk over is geïnformeerd, schrijft het kabinet. Meer details kan het kabinet niet delen.

IS-vrouw Ilham B. is door een Nederlandse delegatie uit Syrië gehaald om te voorkomen dat er een streep zou gaan door het strafproces tegen haar. Dat schrijft het kabinet in een Kamerbrief.

Het is de eerste keer dat Nederland actief een uitgereisde volwassene terughaalt uit voormalig IS-gebied. In 2019 werden twee Nederlandse weeskinderen samen met twaalf Franse kinderen door de Franse overheid uit Syrië opgehaald.

Wie is Ilham B.?

B. wordt sinds maart 2016 in Nederland vervolgd, omdat ze naar het kalifaat reisde en zich aansloot bij terreurorganisatie IS. Volgens De Telegraaf is ze in 2013 uitgereisd, als 19-jarige, toen ze in Gouda lid was van "een klein, fanatiek clubje van geradicaliseerde jonge vrouwen uit de Haagse regio".

NRC schrijft dat ze in Syrië trouwde met een Antwerpse Syriëganger die voor de politie van IS werkte. Eerst woonde het stel in Aleppo. Daarna verhuisden ze naar IS-hoofdstad Raqqa. Bij de val van het kalifaat vielen ze in handen van de Koerden.

In 2017 gaf B. onder de gefingeerde naam Aisha nog een interview aan de Vlaamse omroep VRT. Daarin zei ze geen spijt te hebben van haar vertrek naar IS. "Ik heb veel geleerd", zei ze. "In Nederland zie je niet veel van de buitenwereld. Je ziet dingen, maakt dingen mee. Bijvoorbeeld dat er een raket op je huis afkomt. Dat is een levenservaring die niemand in Nederland heeft." Verder zei ze te beseffen dat ze in Nederland in de gevangenis zal belanden en hoopte ze op "een tweede kans".