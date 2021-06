Tientallen boetes bij carmeeting Apeldoorn

De politie heeft gisteravond 26 bekeuringen uitgeschreven bij een carmeeting op een groot parkeerterrein in Apeldoorn. Op een gegeven moment liepen daar zo'n vierhonderd mensen rond die elkaars auto bewonderden.

Het was onmogelijk om je nog aan de coronaregels te houden, meldt Omroep Gelderland.

Carmeetings zijn er in allerlei soorten en maten in Nederland. Via sociale media worden de bijeenkomsten vaak kort van tevoren aangekondigd. Vervolgens komen liefhebbers van snelle auto's bij elkaar. Vaak zijn ze weer weg voordat de politie ter plaatse is.

Zo ook gisteravond, op het parkeerterrein bij een sportcomplex in Apeldoorn. De politie was meteen al aanwezig en zag dat het heel snel heel druk werd. Ook de organisatie zelf leek verrast door de enorme toestroom. "Het verbaasde hen dat er zoveel auto's op afkwamen'', zegt een politiewoordvoerder bij de Stentor.

Toen er files ontstonden op de wegen naar het parkeerterrein, sloot de politie de wegen in de omgeving af. Daarna kreeg iedereen het verzoek om te vertrekken. De politie bekeurde 26 automobilisten, voor te hard rijden, fout parkeren en geluidsoverlast. Niemand kreeg een boete voor overtreding van de coronamaatregelen.