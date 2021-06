Hockeyvrouwen beginnen jacht op Europese titel met overwinning op Ierland

Gelukkig voor Nederland werden ze een handje geholpen door de Ieren. In het eerste kwart werd Laura Nunnink gehinderd in de cirkel waardoor Caia van Maasakker haar 200ste interland mocht opluisteren met een doelpunt.

Bij rust stond Nederland al met 3-0 voor, maar het spel van de hockeysters was niet zo goed als die tussenstand doet vermoeden. Nederland, dat op jacht is naar de elfde Europese titel, speelde redelijk, maar niet erg overtuigend.

De hockeyvrouwen zijn het EK in eigen land met een ruime zege begonnen. In Amstelveen won de regerend Europees kampioen met 4-0 van Ierland.

Een paar minuten later was het Laurien Leurink die simpel kon binnentikken na goed werk van Felice Albers. Frédérique Matla maakte de derde van de wedstrijd via een strafcorner.

Ook in de tweede helft kon Ierland geen indruk maken, waardoor Nederland vrij op jacht kon naar het vierde doelpunt. Dat viel vlak voor het einde van het derde kwart.

De treffer kwam rommelig tot stand, het was uiteindelijk Leurink die binnentikte en zo haar tweede van de wedstrijd maakte, tot grote vreugde van de ruim 3.000 aanwezige toeschouwers.

In het laatste kwart kon Nederland nog altijd redelijk eenvoudig doorlopen naar het Ierse doel, maar mede door het slordige spel zat de vijfde treffer er niet meer in.

Volgende tegenstanders

Later deze week neemt Nederland het in de groepsfase nog op tegen Spanje en Schotland. De ploegen komen later zaterdagmiddag tegen elkaar in actie voor hun eerste EK-duel.