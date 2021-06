Djokovic slijpt messen voor tweede week Roland Garros, Italiaanse tieners sterk

Novak Djokovic lijkt klaar voor het grote werk in de tweede week van Roland Garros. De Serviër won in Parijs ook moeiteloos zijn partij in de derde ronde tegen de Litouwer Ricardas Berankis: 6-1, 6-4, 6-1.

Djokovic, die geen enkel breekpunt tegen kreeg, staat op Roland Garros voor de twaalfde keer op rij in de achtste finales. Daarin treft hij een 19-jarige Italiaan, wiens grandslamdebuut steeds mooier wordt.

Lorenzo Musetti won in drie uur en negen minuten met 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 van zijn negen jaar oudere landgenoot Marco Cecchinato, die in 2018 halvefinalist was in Parijs.