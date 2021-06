Djokovic en Nadal slijpem messen voor tweede week Roland Garros

Lorenzo Musetti won in drie uur en negen minuten met 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 van zijn negen jaar oudere landgenoot Marco Cecchinato, die in 2018 halvefinalist was in Parijs.

Novak Djokovic lijkt klaar voor het grote werk in de tweede week van Roland Garros. De Serviër won in Parijs ook moeiteloos zijn partij in de derde ronde tegen de Litouwer Ricardas Berankis: 6-1, 6-4, 6-1.

Ook een andere Italiaanse tiener deed van zich spreken. Jannik Sinner (ook 19 jaar) denderde richting de laatste zestien dankzij een zege op de Zweed Mikael Ymer: 6-1, 7-5, 6-3.

Sinner bereikte afgelopen jaar in Parijs al de kwartfinales en verloor toen van latere winnaar Rafael Nadal. De twee treffen elkaar dit jaar weer, want ook Nadal won zaterdag vrij eenvoudig zijn partij. De Spanjaard stuitte voor de derde keer dit jaar op Cameron Norrie en versloeg de Brit met 6-3, 6-3, 6-3.

Zestien keer laatste zestien

Bij de Australian Open in februari en het graveltoernooi van Barcelona in april won hij ook in straight sets. De soms wat slordige Nadal (29 onnodige fouten) had het lastig aan het begin van de tweede set. Hij werd twee keer op rij gebroken ,maar hielp de mondiale nummer 45 steeds direct uit de droom. Nadal haalde voor de zestiende keer in zeventien deelnames de laatste zestien in Parijs. De dertienvoudig kampioen kwam alleen in 2016 niet ver toen de derde ronde het eindstation was.

Roger Federer komt zaterdag nog in actie. De Zwitser speelt om 21.00 uur tegen de Duitser Dominik Köpfer.