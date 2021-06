Brouwer/Meeuwsen verspert Varenhorst/Van de Velde weg naar olympisch ticket

Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde waren nog twee zeges verwijderd van een olympisch ticket, maar zagen hun poging stranden tegen landgenoten Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen. In de kwartfinales van het het viersterren World Tour-toernooi in het Tsjechische Ostrava waren zij in twee sets (21-19, 21-18) te sterk.

Varenhorst en Van de Velde hadden eerder op zaterdag hun Letse concurrenten (het duo Samoilovs/Smedins) zien verliezen, waardoor een derde plaats in Ostrava voldoende was geweest om via de olympische ranglijst plaatsing voor Tokio af te dwingen.

Ze kwamen echter niet voorbij Brouwer en Meeuwsen in de kwartfinales. Nadat Varenhorst/Van de Velde een voorsprong van drie punten had genomen aan het begin van de eerste set, nam Brouwer/Meeuwsen het initiatief over en gaf dat de rest van de set niet meer uit handen.

Ook in de tweede set keken Varenhorst en Van de Velde, die in de tweede ronde verrassend de Noorse nummers één van de wereld Mol en Sørum hadden verslagen, al snel tegen een achterstand aan. Brouwer en Meeuwsen lieten hun landgenoten niet meer langszij komen en maakten het karwei in twee sets af.

Laatste kans op OKT

Nu rest voor het duo het olympisch kwalificatietoernooi in Scheveningen, dat op 23 juni begint. De winnaar van dat toernooi verdient voor zijn land een ticket voor de Spelen. In het geval van Nederland zal die gaan naar het hoogstgeplaatste team van de ranglijst en dat zijn Varenhorst en Van de Velde.