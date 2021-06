Leclerc grijpt poleposition in Bakoe, 'shit kwalificatie' voor Verstappen

Charles Leclerc start bij Grand Prix van Azerbeidzjan verrassend van poleposition. De Monegask van Ferrari had de snelste tijd in handen toen de derde kwalificatiesessie vroegtijdig werd afgebroken door een crash van ploeggenoot Carlos Sainz en Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

"Wat een idiote kwalificatie was dit. Al dat gedoe in de derde kwalificatiesessie", mopperde Verstappen na afloop. "Dit is een stratencircuit, dus je weet dat dit (veel crashes, red.) kan gebeuren."

Verstappen besefte dat poleposition mogelijk was geweest. "De auto is goed. Hopelijk hebben we zondag een mooie start. Er staan drie verschillende teams vooraan, dat is altijd mooi."