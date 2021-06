Leclerc grijpt poleposition in Bakoe, 'shit kwalificatie' voor Verstappen

Vooral voor Verstappen waren de druiven zuur. De wagen van de Limburger oogde op basis van de eerste twee kwalificatiesessies sterk genoeg voor poleposition, maar de crashes gooiden roet in het eten.

Ook in Monaco werd de kwalificatie eerder afgebroken, omdat Leclerc toen een crash had veroorzaakt.

Lewis Hamilton en Max Verstappen starten zondag in Bakoe respectievelijk op de tweede en derde plaats.

Charles Leclerc start bij Grand Prix van Azerbeidzjan verrassend van poleposition. De Monegask van Ferrari had de snelste tijd in handen toen de derde kwalificatiesessie vroegtijdig werd afgebroken door een crash van Yuki Tsunoda (AlphaTauri) en Carlos Sainz (Ferrari).

"Wat een idiote kwalificatie was dit. Het was met al die rode vlaggen een aardige puinhoop", mopperde Verstappen na afloop. "Dit is een stratencircuit, dus je weet dat dit (veel crashes, red.) kan gebeuren."

Verstappen besefte dat poleposition mogelijk was geweest. "De derde plaats valt tegen, omdat ik dacht dat we echt voor pole zouden gaan. Maar de auto is goed. Vanaf de derde startplek kan ik nog steeds de race winnen."

Opluchting bij Hamilton

Hamilton toonde zich na een matige opmaat richting de kwalificatie, Mercedes oogt na Monaco ook in Bakoe niet top, in zijn nopjes met de tweede plaats.

"Dit hadden we echt niet verwacht", bekende Hamilton. "Dus ik ben zeer trots op iedereen. Dit is heel belangrijk voor ons."