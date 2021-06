Padoen soleert bergop naar ritwinst, Porte grijpt macht in Dauphiné

Porte grijpt macht in voorlaatste bergetappe Dauphiné - NOS

Mark Padoen heeft de zware zevende etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De 24-jarige Oekraïener kwam na een solo bergop naar La Plagne als winnaar over de streep.

Richie Porte werd tweede en pakte voldoende tijd op Aleksej Loetsenko om de leiding in het algemeen klassement over te nemen. Wilco Kelderman kon niet met de besten mee en zakte van de derde naar de vierde plaats in het klassement.