Het is druk bij de dierenpensions na de coronaversoepelingen

De telefoon begon te rinkelen toen de terrassen weer open mochten en gaat steeds vaker nu we weer op vakantie kunnen. "We moeten mensen al teleurstellen en veel 'nee' verkopen", zegt Martienke Broer van dierenherberg Het Grote Veld in Lochem bij Omroep Gelderland.

De toestroom bij de pensions is niet verrassend, want het aantal honden in Nederland is vorig jaar flink gestegen. Zeker tijdens de eerste lockdown, toen we allemaal binnen moesten blijven, nam de behoefte aan een gezelschapsdier enorm toe. Volgens sommige schattingen kwamen er zelfs 200.000 puppy's bij.

Met een korreltje zout

Gijs van den Assum van Dibevo, de brancheorganisatie voor huisdierspecialisten, nuanceert dat aantal. "Vóór corona waren er 1,7 miljoen honden in Nederland. Een hond gaat gemiddeld tien jaar mee. Je hebt per jaar dus alleen al 170.000 puppy's nodig om het aantal in stand te houden. Met die 200.000 erbij, kom je op 370.000 nieuwe pups in een jaar tijd... dat aantal neem ik met een korreltje zout. Maar ja, het zijn er wel veel."

Feit is dat al die nieuwe hondjes niet meer thuiszitten, nu de baasjes weer naar het terras of op vakantie mogen. Volgens Van den Assum is het landelijk beeld vergelijkbaar met dat in Lochem. Na een periode dat er bijna geen hond kwam, wordt het nu overal weer druk in de dierenpensions. "Op zich ben ik daar blij mee. Het was best moeilijk om die pensions financieel overeind te houden tijdens de coronacrisis", aldus Van den Assum.

Meer bijten

Minder blij is Van den Assum met het feit dat al die puppy's niet of nauwelijks getraind zijn. Normaal krijg je je nieuwe pup pas mee als je samen met het dier op cursus bent gegaan bij een erkende hondentrainer.

"Nu lag alles stil als gevolg van corona", aldus de Dibevo-voorzitter. "Pas met de versoepelingen vanaf vandaag kun je weer naar de hondenschool. Maar er is een lange wachtlijst en je mag met niet meer dan vier mensen tegelijk. Bovendien ben je in veel gevallen te laat, want die pups zijn al aan het opgroeien. Die honden gaan puberen zonder dat ze zijn gesocialiseerd. Dat zou best eens bijtincidenten kunnen opleveren."

Verknipte probleemhondjes

Ook Martienke Broer in Lochem is bezorgd. "Het is een waardeloze combinatie dat er veel pups op de wereld zijn gezet door foute fokkers en de dieren niet getraind of gesocialiseerd konden worden in coronatijd, omdat de hondenscholen dicht moesten. Je maakt het niet meer goed als je een pup de eerste maanden niet kunt trainen, zoals het dier laten wennen aan drukte op straat of schreeuwende kinderen. Het zou een hoop verknipte probleemhondjes kunnen geven."