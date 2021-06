Bokser Lacruz grijpt bij OKT in Parijs ticket voor Olympische Spelen

Enrico Lacruz heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen. De 27-jarige bokser, die uitkomt in de gewichtsklasse tot 63 kilogram, won op het olympisch kwalificatietoernooi in Villebon-sur-Yvette van de Albanees Rexhildo Zeneli.

Later vandaag komt Nouchka Fontijn in actie in de kwartfinales van de klasse tot 75 kilogram. Wint zij van de Zweedse Love Holgersson, dan is ook zij zeker van deelname aan de Spelen.

Fontijn won in 2016 olympisch zilver in Rio. Max van der Pas, Artjom Kasparian en Jemyma Betrian zagen hun olympische missie in een eerder stadium stranden. Voor Lacruz worden het zijn tweede Spelen. Hij was er ook bij in 2016, tijdens de Spelen van Rio de Janeiro.