Forse stijging aantal coronabesmettingen baart Britten zorgen

In het Verenigd Koninkrijk is het aantal coronabesmettingen in een week tijd met twee derde gestegen. Dat is opvallend, omdat het overgrote deel van de volwassen Britten (75 procent) ten minste één vaccinatie heeft gehad. "Er is nu weer sprake van exponentiële groei in de besmettingscijfers en dat baart zorgen", zegt correspondent Tim de Wit.

Vooral omdat de zogenoemde Indiase virusvariant, die de WHO tegenwoordig de deltavariant noemt, inmiddels dominant is geworden. Dat concludeerde overheidsorganisatie Public Health England gisteren. Daarnaast groeit de wetenschappelijke data waaruit blijkt dat deze virusmutant besmettelijker is.

Werking vaccins

"We zien dat de delta-variant zo'n 30 tot 100 procent besmettelijker is dan de alpha-variant", zegt veldepidemioloog en microbioloog Amrish Baidjoe. Met die tweede term werd tot voor kort de Britse variant aangeduid. Voorlopig onderzoek suggereert ook dat vaccins iets minder effectief zijn tegen de delta-virusmutatie. Wetenschappers benadrukken daarbij dat er nog meer onderzoek nodig is voor harde conclusies.

In de week tot 29 mei werden in het Verenigd Koninkrijk zo'n 100.000 mensen besmettingen gemeld, tegenover 60.000 een week eerder. Vrijdag werden voor het eerst sinds maart ruim 6000 positieve testen op een dag gemeld. Het Britse statistiekbureau ONS onderschrijft dat er steeds meer besmettingen met de Indiase variant bijzitten.

Engeland en Wales

In gebieden waar deze besmettelijkere variant voorkomt, testen de gezondheidsdiensten extra intensief. Dat gegeven kan de toename voor een deel verklaren. De grootste stijgingen binnen het Verenigd Koninkrijk zijn in Engeland en Wales. In Engeland had 1 op de 640 mensen afgelopen week covid-19, tegenover 1 op 1120 de week ervoor. In Wales groeide dat van 1 op de 3850 naar 1 op de 1050.

De grote vraag voor de komende tijd is of deze trend ook leidt tot meer ziekenhuisopnames. Dat is vooralsnog niet het geval, maar het duurt meestal een week of twee voordat een stijging in de besmettingscijfers leidt tot extra druk op de ziekenhuizen.

Aangezien de kwetsbare groepen vrijwel allemaal zijn gevaccineerd, wat ernstige ziekte voorkomt, zou een forse stijging in het aantal bezette ziekenhuisbedden opvallend zijn.

Versoepelingen op de tocht

"Het wordt de komende weken dus spannend", zegt correspondent De Wit. "Er hangt ook veel van af voor de volgende ronde versoepelingen, die op 21 juni gepland staan." In het heropeningsplan van de Britse regering zouden dan bijvoorbeeld de verplichte twee meter afstand kunnen komen te vervallen. Ook zouden mogelijk de nachtclubs weer opengaan en grote evenementen mogelijk zijn.

De Wit: "Hier wordt erg op gehoopt, maar door de toename in de besmettingscijfers wordt deze stap steeds onwaarschijnlijker." The Financial Times schrijft op basis van bronnen dat de versoepeldatum mogelijk wordt verschoven naar 5 juli.

Veldepidemioloog Baidjoe benadrukt dat het nog te vroeg is om te zeggen wat de stijging van positieve testen betekent voor het Verenigd Koninkrijk. Maar gezien de opmars van de delta variant "is voorzichtigheid geboden bij maatregelen in hoge snelheid loslaten. Zeker in landen met een lagere vaccinatiegraad dan het Verenigd Koninkrijk, zoals Nederland."