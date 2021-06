Gewapende militie doodt honderd burgers in Burkina Faso

Een gewapende groep heeft in Burkina Faso naar schatting honderd burgers gedood. De aanval gebeurde 's nachts in de plaats Solhan, vlak bij de oostgrens met Niger. De aanslag is nog niet opgeëist.

De regering van het Afrikaanse land zegt dat de aanslag is gepleegd door terroristen. In de regio is het aantal terreurdaden gepleegd door jihadistische extremisten dit jaar fors gestegen, schrijft persbureau Reuters.

Nationale rouw

Het dorp Solhan, in de provincie Yagha, is zwaar getroffen door de nachtelijke aanval. Huizen zijn in brand gestoken en ook een markt is in vlammen opgegaan, schrijft de regering in een verklaring. De overheid heeft voor 72 uur een periode van nationale rouw afgekondigd.

De afgelopen twee jaar zijn ruim een miljoen mensen in Burkina Faso op de vlucht geslagen voor het geweld. Zowel hier als in buurlanden Niger en Mali zijn terreurorganisaties als al-Qaida en Islamitische Staat actief.