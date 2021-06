De Boer houdt vast aan 5-3-2-systeem: 'Niet voor niets een voorbereidingswedstrijd'

Het Nederlands elftal begint zondagavond de oefenwedstrijd tegen Georgië in een 5-3-2 opstelling. Dat verklapte bondscoach Frank de Boer een dag voor de laatste oefenwedstrijd van Oranje.

"Het heet niet voor niets een voorbereidingswedstrijd. Daar kun je dingen uitproberen", zei de keuzeheer. Hij vervolgt: "We hebben de afgelopen maanden laten zien dat we 4-3-3 goed aankunnen. Daar maak ik me niet zo'n zorgen om."

Na afloop van de teleurstellende wedstrijd tegen Schotland (2-2) was het systeem het meest besproken onderwerp. De Boer verdedigde toen meteen zijn keuze voor het 3-5-2 speelsysteem. "Als je naar de kwaliteiten van de spelers kijkt, is dit een uitstekend systeem", zei hij direct na het gelijkspel aan de rand van het veld.

De Boer heeft de afgelopen dagen veel met de internationals gesproken. In die gesprekken was het speelsysteem hoofdonderwerp. "Zij hebben er zeker ook een stem in. Je luistert naar ze en uiteindelijk trek ik de streep waar het naar toe gaat", aldus De Boer.