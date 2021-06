De Ligt verlaat training Oranje vanwege liesklachten, De Boer wil geen risico's nemen

Oranje-international Matthijs de Ligt is op de afsluitende training van het Nederlands elftal in Portugal geblesseerd geraakt. De verdediger van Juventus verliet het veld met een liesblessure.

Het is nog niet duidelijk wat de ernst van de blessure is. "Hij had gisteren al een beetje last van zijn lies, dus hij wilde geen risico nemen. Het is duidelijk dat wij ook geen risico's nemen", doelde De Boer op de wedstrijd van zondag tegen Georgië. "Het is afwachten."