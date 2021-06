Rechter Californië schrapt verbod op bezit aanvalswapens

Een rechter in de Amerikaanse staat Californië heeft een streep gehaald door het verbod op het bezit van aanvalswapens. Volgens hem is het verbod uit 1989 in strijd met het grondwettelijke recht op het dragen van wapens. Hij spreekt van "een mislukt experiment". Tegen het vonnis kan nog beroep worden aangetekend.

De Californische gouverneur Newsom veroordeelt het besluit. "Dit vonnis vormt een directe bedreiging voor de openbare veiligheid in Californië en de levens van onschuldige inwoners."

Zwitsers zakmes

In het vonnis van 94 pagina's spreekt rechter Benitez met waardering over aanvalswapens als de AR-15. "De populaire AR-15 is, net als een Zwitsers zakmes, een veelzijdig, perfect verdedigingswapen. Geschikt voor thuis en voor het gevecht." Het is een semiautomatisch geweer dat oorspronkelijk voor de strijdkrachten werd ontwikkeld, maar later ook onder burgers populair werd. Elke keer als de trekker wordt overgehaald, wordt één kogel afgevuurd.

In zijn oordeel stelt de rechter verder dat "nieuwsmedia en anderen doen alsof het land is overspoeld met dodelijke aanvalswapens als de AR-15". Maar volgens hem is dat in strijd met de feiten.

Vage definitie

Hij stelt verder dat de wapens die de afgelopen decennia onder het verbod in Californië vielen, niet mogen worden vergeleken met "gevaarlijke wapens die alleen geschikt zijn voor militair gebruik", zoals bazooka's, houwitsers en machinegeweren. Hij hekelde verder de in zijn ogen "vage definitie" van aanvalswapens. Het gevolg is volgens hem dat burgers onbedoeld de wet overtreden en het recht op het dragen van een wapen verliezen.

Volgens de rechter komen in Californië zeven keer zo veel mensen om het leven door messteken als door vuurwapengeweld. De zaak was aangespannen door belangengroepen van wapenbezitters. Zij vinden de Californische wapenwetgeving veel te streng.