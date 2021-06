Ravage na ramkraak cosmeticazaak Vleuten

Bij een ramkraak van een cosmeticazaak in Vleuten is vanochtend vroeg veel schade ontstaan. Een aantal verdachten ging er na de kraak op scooters vandoor met flesjes parfum. Een deel van die flesjes is teruggevonden op straat.

Rond 04.30 uur reden de daders met een auto de zaak in winkelcentrum Vleuterweide binnen, meldt RTV Utrecht. De gevel raakte daarbij zwaar beschadigd. Terwijl ze de auto achterlieten, pakten de verdachten een aantal gereedstaande scooters om te vluchten. Even later werden langs de vluchtroute verschillende flesjes parfum aangetroffen.

De politie is nog op zoek naar de verdachten, maar heeft slechts een beperkt signalement: ze hadden donkere kleding aan. De auto is door de politie meegenomen voor onderzoek. Vanwege de schade aan de gevel en in de winkel blijft de cosmeticazaak vandaag dicht.