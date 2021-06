Volleyballers Argentinië te sterk voor Nederland in Nations League

De Nederlandse volleyballers hebben de verrassende zege op Duitsland geen passend vervolg kunnen geven in de Nations League. De Argentijnen waren met 3-0 (25-19, 25-20, 25-23) te sterk voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza.

Met dank aan een aantal kanonskogels van Nimir Abdelaziz vanaf de servicelijn pakte Nederland een 5-0 voorsprong in de eerste set. De Argentijnen knokten zich echter terug, stelden zich in op de harde klappen van de diagonaalspeler van Oranje en kwamen halverwege de set voor het eerst op voorsprong.

Argentinië, dat net als Nederland één zege boekte in de eerste vijf duels, gaf het initiatief niet meer uit handen en won de eerste set met 25-19.

Het blok van Nederland was niet bij machte de Argentijnse aanvallers te stoppen en ook aanvallend liep het niet, waardoor de Argentijnen ook in de tweede set al snel een voorsprong pakten. Oranje kwam er niet meer aan te pas en was ook in de derde set niet opgewassen tegen de Argentijnse aanvalskracht.

Oranje zakt op ranglijst

Argentinië is Nederland dankzij de 3-0 zege voorbij op de ranglijst. De eerstvolgende wedstrijd van Oranje, dat nu veertiende staat, is woensdagavond. Dan is regerend olympisch kampioen Brazilië de tegenstander.

Zondag is het weer de beurt aan de Nederlandse vrouwen, die om 12.00 uur Japan treffen in het Italiaanse Rimini.

De Nations League wordt dit jaar niet elk weekend in een ander land gespeeld, zoals alle voorgaande edities. De volleyballers verblijven vijf weken lang in het Italiaanse Rimini en strijden daar met vijftien landen om de winst.