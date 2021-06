Twee doden bij ongeluk op spoorovergang Friesland

Bij een ongeluk op een onbewaakte spoorwegovergang bij het Friese dorp Bozum zijn twee mensen om het leven gekomen. Hun auto werd gegrepen door een trein en meegesleurd. De twee overleden ter plekke.

Het ongeluk was rond 10.30 uur op een smal weggetje dat van het dorp naar een afgelegen kampeerboerderij leidt. Het is onduidelijk waarom de auto op de overgang stond of reed toen de stoptrein Leeuwarden-Sneek kwam aanrijden. Volgens Omrop Fryslân stelt de politie een onderzoek in.

Bijna twee jaar geleden, op 8 juli 2019, botste op dezelfde overgang ook een trein op een auto. De automobilist toen had meer geluk: hij kwam met de schrik vrij. Spoorbeheerder ProRail zei toen de onbewaakte spoorovergangen zo snel mogelijk te willen wegwerken.

"Als het echt niet anders kan met een overweginstallatie, dat geldt ook voor Bozum, dan moet het opgelost worden met bellen en slagbomen", zei een woordvoerder van ProRail destijds. "We zijn in gesprek met de betrokkenen, gemeente Waadhoeke en de provincie om het project samen te betalen." Waarom dat in bijna twee jaar tijd nog niet tot een ombouw heeft geleid, is onduidelijk.

Door de aanrijding van vanochtend is het spoor tussen Leeuwarden en Sneek nu gestremd. Vervoerder Arriva zet bussen in op het traject.