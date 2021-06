Verstappen breekt in Bakoe training af na crash in beruchte bocht 15

Max Verstappen heeft zaterdagochtend de derde vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan vroegtijdig moeten afbreken.

De leider in het WK-klassement verloor na een klein half uur de controle over zijn RB16B en gleed bij de beruchte bocht 15 met zijn bolide in de muur.

Het was geen harde klap die wagen van Verstappen te verduren kreeg, maar de schade was dusdanig dat de wagen niet meer naar achteren terug het circuit op kon. De RB16B moest uiteindelijk met een takelwagen van het circuit in Bakoe worden verwijderd.