Verdachte Russische tennisster vrijgelaten door Franse politie

Tennisster Jana Sizikova is vrijdagavond door de politie in Parijs weer vrijgelaten. De Russin zat een dag vast nadat ze donderdagavond door de Franse politie was gearresteerd op verdenking van matchfixing.

Er loopt sinds oktober een onderzoek naar Sizikova, omdat er bij haar eersterondepartij in het vrouwendubbelspel op Roland Garros 2020 afwijkende gokpatronen werden geconstateerd.

Bekijk via de onderstaande tweet de beelden van het bewuste moment waarop Sizikova in oktober 2020 met opzet haar servicegame zou hebben ingeleverd tijdens haar dubbelpartij op Roland Garros: