Nederlandse IS-vrouw Ilham B. met drie kinderen opgehaald uit Syrië

De situatie in Qamishli vandaag - NOS

De Nederlandse Syriëganger die in het noorden van Syrië is opgehaald door Nederland is Ilham B, uit Gouda. Ook zijn haar twee kinderen meegenomen, samen met een derde kind waarvan nog niet bekend is wie de ouders zijn. Dat zegt de advocaat van B., Tamara Buruma. Ze verbleven in een Koerdisch gevangenenkamp. De Nederlandse Syriëgezant Emiel de Bont en ten minste één Nederlandse vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn in Qamishli, bij de Turkse grens. Op een persconferentie nam De Bont het woord. "Wij zijn hier met een duidelijk mandaat, om een kleine groep Nederlanders op te halen", zei hij. Hij verwees naar uitspraken in rechtszaken die het ophalen van de Nederlanders mogelijk maakt. Zij worden nu overgebracht naar de Iraakse stad Erbil, waar een Nederlands consulaat is. Het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag wil de kwestie nog niet toelichten. Later volgt een verklaring, zegt een woordvoerder. Hier zie je de aankomst van de Nederlandse delegatie in het gebied:

Aankomst Nederlandse delegatie voor repatriëring kinderen Syriëgangers - NOS

De Nederlandse overheid worstelt al lange tijd met het terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen. De rechter oordeelde eerder dat Nederland zich moet inspannen om hen terug te halen. In hoger beroep oordeelde het hof dat dit niet het geval was. Later bevestigde de Hoge Raad deze uitspraak. Wat betreft B. zei de rechter vorig jaar al dat Nederland zich moest inspannen om haar terug te halen, anders is het proces tegen haar voorbij. B., afkomstig uit Gouda, wordt sinds maart 2016 in Nederland vervolgd omdat ze naar het kalifaat reisde en zich aansloot bij terreurorganisatie IS. Ze kan niet bij verstrek worden veroordeeld, omdat ze bij de zitting aanwezig wil zijn. VVD-Kamerlid Michon en PVV-leider Wilders hebben geen begrip voor de overdracht: