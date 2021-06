'Nederlandse delegatie haalt kinderen van Syriëgangers op'

Een groep Nederlandse Syriëgangers wordt door een Nederlandse delegatie opgehaald in Noord-Syrië, melden Koerdische media. Het zou in ieder geval gaan om een vrouw en drie Nederlandse kinderen die in de regio verblijven, melden bronnen aan de NOS.

De kinderen verbleven in een Koerdisch gevangenenkamp. Rond 11.00 uur Nederlandse tijd vindt de overdracht volgens de lokale bronnen plaats in Qamishli, bij de Turkse grens. Persbureau AFP meldt dat het gaat om Nederlanders die banden hebben met de terroristische groepering Islamitische Staat.

Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid kan niets over de zaak zeggen, zegt een woordvoerder. VVD-Kamerlid Michon heeft er in elk geval geen begrip voor.