Nederland haalt Syriëgangers op uit kamp, onder wie drie kinderen

Hier zie je de aankomst van de Nederlandse delegatie in het gebied:

Het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag wil de kwestie nog niet toelichten. Later volgt een verklaring, zegt een woordvoerder.

Op een persconferentie nam De Bont het woord. "Wij zijn hier met een duidelijk mandaat, om een kleine groep Nederlanders op te halen", zei hij. Hij verwees naar uitspraken in rechtszaken die het ophalen van de Nederlanders mogelijk maakt. Zij worden nu overgebracht naar de Iraakse stad Erbil, waar een Nederlands consulaat is.

De Nederlandse Syriëgezant Emiel de Bont en ten minste één Nederlandse vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn in Qamishli, bij de Turkse grens.

Een delegatie van de Nederlandse overheid is in het noorden van Syrië op om Nederlandse Syriëgangers op te halen. Het gaat om een vrouw en drie kinderen van 2, 5 en 12 jaar oud. Ze verbleven in een Koerdisch gevangenenkamp.

De Nederlandse overheid worstelt al lange tijd met het terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen. De rechter oordeelde eerder dat Nederland zich moet inspannen om hen terug te halen. In hoger beroep oordeelde het hof dat dit niet het geval was. Later bevestigde de Hoge Raad deze uitspraak .

D66-Kamerlid Van der Werf is op Twitter wel positief: zij noemt het goed voor de veiligheid van Nederland om IS-vrouwen hier te berechten en te voorkomen dat ze van de radar verdwijnen. "Niet in het minst voor hun kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden leven en door IS geronseld worden." Ook de kinderombudsvrouw roept al jaren op om kinderen terug te halen. Human Rights Watch pleitte eerder voor het terughalen van vooral de jongste kinderen.

Eerder kinderen gehaald

Het is de tweede keer dat Nederlandse kinderen uit Syrië worden teruggehaald. In 2019 werden twee Nederlandse weeskinderen samen met twaalf Franse kinderen door de Franse overheid uit Syrië opgehaald. De kinderen verbleven "onder erbarmelijke omstandigheden en zonder enige vorm van ouderlijk gezag" in een kamp.

Het kabinet zei destijds niet van plan te zijn om meer kinderen van Syriëgangers naar Nederland te halen. Het terughalen van de weeskinderen van 2 en 4 jaar oud was een "heel bijzonder geval", benadrukte toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Blok op dat moment, onder meer omdat een zwaar bewaakte Franse missie al van plan was om andere weeskinderen op te halen.

In totaal bevinden zich volgens het laatste rapport van de AIVD (van oktober 2020) nog zo'n 120 uitreizigers in Syrië en Irak. Ook zijn er nog minstens 210 kinderen van ten minste een Nederlandse ouder in het gebied.