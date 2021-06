Beitar Jeruzalem was voorbarig, maar nu heeft Erwin Koeman ook getekend

Beitar Jeruzalem maakte afgelopen woensdag de aanstelling van Koeman al wereldkundig, terwijl alle contracten nog niet ondertekend waren, zo liet Koeman weten. Dat papierwerk is inmiddels in orde en van alle krabbels voorzien.

Erwin Koeman is definitief de nieuwe coach van het Israëlische Beitar Jeruzalem. De 59-jarige coach heeft bij de club een contract voor één seizoen getekend.

Beitar Jeruzalem eindigde vorig jaar in Israël na het reguliere seizoen in de middenmoot en zorgde daarna in de degradatiepoule voor handhaving op het hoogste niveau.

Oude bekende

Koeman is een oude bekende van sportief directeur Eli Ohana van Beitar Jeruzalem. De twee waren tussen 1987 en 1990 teamgenoten in de succesjaren van het Belgische KV Mechelen, dat onder meer in 1988 ten koste van Ajax de Europa Cup 2 won.

Erwin Koeman, de oudere broer van FC Barcelona-trainer Ronald Koeman, was in het verleden (interim-)coach van RKC Waalwijk, Feyenoord, FC Utrecht, FC Eindhoven en Fenerbahçe. Hij was ook bondscoach van Hongarije en Oman.