Brazilië steviger aan kop in WK-kwalificatie na winst op Ecuador

Brazilië heeft ook het vijfde duel in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep voor het WK gewonnen. Ecuador werd in Porto Alegre met 2-0 verslagen.

Everton-aanvaller Richarlison zette de Brazilianen op het winnende spoor. Hij klopte doelman Domínguez na twintig minuten spelen met een diagonaal schot bij de de eerste paal.

De Brazilianen waren vrijwel het gehele duel beter, maar konden het steeds niet afmaken. Een doelpunt van Gabriel Barbosa werd afgekeurd en Domínguez hield Neymar van een doelpunt af.

De wereldster scoorde in de blessuretijd alsnog. Nadat Gabriel Jesus was gevloerd en de VAR geraadpleegd, mocht Neymar van elf meter schieten. In eerste instantie werd zijn inzet gestopt door Domínguez, maar de doelman van Ecuador had te vroeg bewogen. De tweede poging van Neymar was wel raak.

Koploper

De Brazilianen gaan na vijf duels aan de leiding. Ze hebben een voorsprong van vier punten op nummer twee Argentinië. De top-4 van de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie plaatst zich voor het WK, de nummer 5 kan zich nog via een play-off plaatsen.