Sainz heeft bij Ferrari de weg naar het podium gevonden: 'Soms net een doolhof'

Carlos Sainz, tweede in Monaco vorige maand - Reuters

Max Verstappen deelde zijn podium in Monaco met frisse gezichten. Carlos Sainz (tweede) en Lando Norris (derde) namen de honneurs waar in een weekeinde waarin de Mercedescoureurs werden geconfronteerd met tegenslag. Het jonge duo verzoent zich echter in de volgende race, dit weekeinde in Azerbeidzjan, weer met een bijrol achter de topteams. "We waren sterk in Monaco, maar ik vrees dat het eenmalig was", blikt Sainz terug op de stratenrace in het prinsdom. "Het was fijn om Ferrari een goed resultaat te schenken. Dat was lang geleden en geeft het team een boost, maar Monaco is een uniek circuit waar onze auto optimaal tot zijn recht komt. Vanaf nu is het weer business as usual. We missen topsnelheid en acceleratie." 'Ik vecht graag tegen Carlos' Ook McLaren-coureur Norris, verrassend derde in de WK-tussenstand, rekent zich niet rijk. "Normaal gesproken zijn we niet opgewassen tegen Mercedes en Red Bull Racing. We strijden dit jaar vooral met Ferrari. Dat is leuk, ik vecht graag met mijn vorige teamgenoot Carlos. We hebben veel respect voor elkaar."

Sainz en Norris op het podium in Monaco - AFP

Sainz' podiumplaats is extra opvallend omdat hij in Monaco pas zijn vijfde grand prix voor de Italiaanse renstal reed. "Ik heb nog niet alle mogelijkheden van de auto ontgrendeld, ik zit niet in de comfort zone. Het is nog wennen." "Formule 1-auto's zijn enorm ingewikkeld, het wemelt van de setup-opties en vooral het afstellen van de auto is een enorme klus. Het is soms net een doolhof."

Quote De toekomst van de Formule 1 is in goede handen. Lewis Hamilton

Het verrassende Monacopodium leverde Sainz de lof van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton op. "Ferrari heeft met Sainz en Charles Leclerc een gouden duo. En Norris doet het geweldig bij McLaren. De toekomst van de Formule 1 is in goede handen." "Carlos komt net kijken bij Ferrari en laat al mooie dingen zien, heel knap. Ik kijk niet zo vaak naar mijn rivalen en focus op de strijd met Max, maar het is duidelijk dat de jonge talenten het fantastisch doen." Sainz had aanvankelijk geen boodschap aan alle complimenten. "Ik vond de tweede plaats een troostprijs. Het deed me weinig, ik baalde nog van de zaterdag", zegt de 26-jarige Spanjaard. Sainz was net als Max Verstappen en Valtteri Bottas in de slotfase van de kwalificatie op jacht naar poleposition, toen Charles Leclerc zijn Ferrari in de vangrail boorde en abrupt de bloedstollende strijd om de eerste startrij beëindigde. 'Als ik terugdenk, voel ik me een oude man' Een dag later stond Sainz op het podium naast de coureur met wie hij in 2015 debuteerde in de Formule 1. "Het was leuk om het podium met Max te delen. Als ik terugdenk aan ons eerste seizoen bij Toro Rosso voel ik me een oude man. Het is zo lang geleden. Veel herinneringen zijn vervaagd."

2015: F1-debutanten Sainz en Verstappen in dienst van Toro Rosso - AFP

Gevraagd naar de moeilijkste periode in zijn zeven Formule 1-seizoenen wijst Sainz op dat eerste jaar met Verstappen. "We maakten toen uiteraard fouten. Daarvan moet je leren, zorgen dat je ze niet nogmaals maakt, maar dat is niet eenvoudig. De druk was hoog en je hebt als coureur geen reset-knop." "De tijd met Max was loodzwaar, maar ook heel erg leuk. We waren voortdurend aan het pushen. Zelfs in de trainingen op vrijdag was het alsof we een kwalificatieduel uitvochten. We wilden elkaar voortdurend aftroeven. Ik zag dat jaar wat Max kon en wat ik moest doen om beter te worden." Sainz: vier teams in zeven seizoen Twee weken na Monaco is Sainz wél trots op zijn eerste Ferraripodium. "Ik kan er nu van genieten en besef dat het best snel is gelukt. Het is niet eenvoudig om in een nieuw team je draai te vinden." Sainz is ervaringsdeskundige: Ferrari is al zijn vierde renstal in zeven seizoenen. "Toen ik van Toro Rosso overstapte naar Renault veranderde alles, maar ik dacht dat dat eenmalig zou zijn. Inmiddels weet ik beter. Bij McLaren overkwam me hetzelfde en nu bij Ferrari weer."

2020: Carlos Sainz in zijn McLaren voor teamgenoot Lando Norris - AFP

De zoon van rallylegende Carlos Sainz senior is geduldig, beseffend dat er nog veel in het vat zit. "Ik weet dat ik nog een paar fracties van seconden kan winnen. Ik moet de auto doorgronden en dat lukt alleen door kilometers te maken. Diep verstopt in de auto zitten de twee tienden waar je als coureur lang naar moet zoeken. Zo'n proces kan maanden duren, maar het komt goed." De ironie wil dat Sainz dit jaar vooral zal strijden met zijn vorige werkgever McLaren. "We zijn aan elkaar gewaagd en ik weet hoe snel Lando is: goed genoeg voor de wereldtitel, als alles klopt. We zullen dit jaar nog wel een paar keer stuivertje wisselen." Red Bull Racing en Mercedes zijn daarin nog een maatje te groot. "Ferrari heeft zware jaren achter de rug, maar klimt terug naar de top. Dat kost tijd en het is de taak van Charles en mij om daarbij te helpen en kansen te grijpen, zoals in Monaco. Dit is een overgangsjaar. In 2022 wil ik vaker naast Max staan en is een bijrol niet meer goed genoeg."